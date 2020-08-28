Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni itiraflar geldi. Türkiye’yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın ölümüne ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar dehşete düşürdü. Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet’in canlı yayında gözaltına alınmasının ardından Hami’nin kardeşi Yasin ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgu altına alınan Yasin’in cinayeti itiraf etmesinin ardından anne Gülüzar Amanet'ten de itiraf geldi. Gülüzar, 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın, kendisini Hami'nin elinden kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini açıkladı.