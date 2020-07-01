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Müge Anlı’daki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili korkunç şüphe! |Video - 01.07.2020

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Giriş: 01.07.2020 16:54
Güncelleme:01.07.2020 16:55
Müge Anlı İkranır Tirsi'nin ölümüyle ilgili son dakika bilgisini canlı yayında aktardı. Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni, evine 6-7 kilometre uzaklıktaki derede bulundu. İkranur'un ölümüyle ilgili halalardan ve köy halkından kan donduran iddialar geldi. Ön otopsi raporunun çıktığı olayla ilgili gelen son dakika bilgilerini Müge Anlı canlı yayında aktardı.
İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili korkunç şüphe!
İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili korkunç şüphe!
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