Müge Anlı İkranır Tirsi'nin ölümüyle ilgili son dakika bilgisini canlı yayında aktardı. Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni, evine 6-7 kilometre uzaklıktaki derede bulundu. İkranur'un ölümüyle ilgili halalardan ve köy halkından kan donduran iddialar geldi. Ön otopsi raporunun çıktığı olayla ilgili gelen son dakika bilgilerini Müge Anlı canlı yayında aktardı.