Annesi ve üvey babasıyla yaşadığı evde çıkan yangın sonrası hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili kan donduran iddialar gelmeye devam ediyor. Şiar'ın annesi Gülüzar ve üvey babası Hami tarafından öldürüldüğü iddiası üzerinde durulurken ikili hakkında Gülizar Amanet'in teyzesinden de şoke eden suçlama geldi.