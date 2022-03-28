Müge Anlı’daki Dursun Zehir cinayetinde torun Kerim ve arkadaşı tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından sıcak gelişme yaşandı. 71 yaşındaki adamın cebindeki 5 lira yüzünden öldürüldüğü ve parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Şüphelerin odağındaki torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı Yasin Şanal ifadesinde her şeyi itiraf etti. Emniyetteki itirafın ardından Yasin Şanal ve Kerim Bekar tutuklanarak cezaevine gönderildi.