28 Mart 2022, Pazartesi
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Müge Anlı’daki Dursun Zehir cinayetinde detaylar ortaya çıktı! İtirafı kan dondurdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüphelerin odağındaki torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı Yasin Şanal emniyetteki ifadesinde her şeyi itiraf etti. Kendisini cinayete Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi. Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu.