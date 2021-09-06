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Müge Anlı'daki 80 ve 83 yaşındaki iki kardeşin katili kim?

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Giriş: 06.09.2021 13:11
Güncelleme:06.09.2021 13:12
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Hatay’da yaşadıkları evde bıçak ve satırlarla işkence edilmiş halde bulunan kardeşleri kim ya da kimlerin katlettiği bulunmadı. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen kızları Ganime Şen, bugünkü yayında şoke eden detayları anlattı. Evde annesine bakıcılık yapan Emine Hanımdan şüphelendiğini belirten Ganime Şen, “Amcamın kafatasını ayırmışlar, boğazını kesmişler” dedi.
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