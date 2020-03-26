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26.03.2020

Müge Anlı'da Yaprak'ın çocuğunun babası Bülent Bey canlı yayında! - 26.03.2020

Konya’da yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Çevre, aracılar vasıtasıyla tanıştığı sahte geline 6 bilezik ve 15 bin lira kaptırdığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Aracılar vasıtasıyla tanıştığı Yaprak’la evlenmek için anlaşan ve düğün davetiyelerini de dağıtan Yusuf Çevre, düğün günü Yaprak ve ailesinden hiç kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Yaprak’ı bulup verdiği parayı geri almak isteyen Yusuf Çevre’nin canlı yayında anlattıkları kan dondururken iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Yaprak ile ilgili de şaşırtıcı gerçekler ortaya çıktı. Yaprak'ın çocuğunun babası olan genç adam canlı yayına bağlanarak gerçekleri anlattı.

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Yaprak'ın çocuğunun babası Bülent Bey canlı yayında!
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