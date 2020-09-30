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Müge Anlı’da işlenen Duygu Çelikten olayında beklenen itiraf geldi! - 30.09.2020

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Giriş: 30.09.2020 13:13
Güncelleme:30.09.2020 13:36
2 çocuk annesi Duygu Çelikten 6 Eylül günü Antalya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. 30 yaşındaki Duygu'nun şüpheli kaybı sonrası kardeşi Anıl Çelikten ve annesi Leyla Çelikten Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Duygu'nun karşı dairesinde Veli isimli bir şahsın yaşadığını ve bu şahsın Duygu'yu 'Benimle kaçmazsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit ettiğini iddia etmişti. Duygu'nun cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasının ardından kayıplara karışan Veli Ünder'i arama çalışmaları sonuç verdi. Dün akşam saatlerinde ormanlık bir alanda saklanırken yakalanan Veli Ünder, Duygu Çelikten'i öldürdüğünü Müge Anlı mikrofonuna itiraf etti.
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