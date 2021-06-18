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Müge Anlı'da aydınlatılmıştı! Bahtiyar Akçay'ın katil zanlısı ve 3 şüpheli adliyeye sevk edilecek

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Giriş: 18.06.2021 15:27
Güncelleme:18.06.2021 15:27
Muhabir, az sonra gözaltındaki kişilerin Bakırköy'e sevk edilip savcı karşısına çıkarılacağını belirtti. Müge Anlı, emeği geçen herkese teşekkür ettikten sonra bu tür olaylar sebebi ile üzüldüğünü, güvenip de kimseyi eve alamayacak mıyım ben diye sorguladı. Rahmi Özkan da bu kadar yakın olan insanların birbirine göz gittiğine tepki gösterdi. Müge Anlı, haberler çıktığını, canlı yayında ölüm haberini verdi dediklerini ama öyle bir şey olmadığını, önceden söyledi belirtti.
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