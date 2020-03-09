09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.03.2020

Müge Anlı'da araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde izler kimi işaret ediyor? - 09.03.2020

Müge Anlı’da araştırılan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde flaş gelişme yaşandı. 6 yıl önce Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde kaybolan ve ailesi tarafından her yerde aranan Zehra’nın cesedi ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde bulundu. Kızlarının katilinin bulunması için Müge Anlı’ya başvuran ailenin canlı yayında anlattığı detaylar kan dondurdu. Müge Anlı’nın canlı yayında söylediği Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" sözleri tüyler ürpertti. Peki 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ı kim öldürdü? İzler kimi işaret ediyor? İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Zehra Topdağ cinayetinde izler kimi işaret ediyor?
Zehra Topdağ cinayetinde izler kimi işaret ediyor?
Müge Anlı 9 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 9 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı'da araştırılan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ı kim, neden öldürdü?
Müge Anlı'da araştırılan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ı kim, neden öldürdü?
Müge Anlı 6 Mart Cuma tek parça izle
Müge Anlı 6 Mart Cuma tek parça izle
16 gün sonra Remziye Yelegen bulundu!
16 gün sonra Remziye Yelegen bulundu!
Müge Anlı 5 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 5 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Kayıp kadın bulundu
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Kayıp kadın bulundu
Müge Anlı 4 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 4 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 3 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 3 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 2 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 2 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 28 Şubat Cuma tek parça izle
Müge Anlı 28 Şubat Cuma tek parça izle
Müge Anlı 27 Şubat Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 27 Şubat Perşembe tek parça izle
Daha Fazla Video Göster