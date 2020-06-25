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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin zanlısı 11 yıl sonra tutuklandı! - 25.06.2020

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Giriş: 25.06.2020 18:38
Müge Anlı 11 yıl önce işlenen Hatice Özkaçak cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak’ın kızı Ayşegül Azkaçak, annesinin vefatının ‘doğal ölüm’ olarak kayıtlara geçtiğini ancak 11 yıl sonra annesinin cinayete kurban gittiğini öğrendi. Katili bulmak için Müge Anlı’ya başvuran Ayşegül Özkaçak'ın anlattıkları sonrası aileden iki kişi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalar sonuç verdi. Yeğeni Kenan Özkaçak tarafından öldürülen kadının yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.
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