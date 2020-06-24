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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi |Video - 24.06.2020

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Giriş: 24.06.2020 13:07
Müge Anlı 11 yıl önce işlenen Hatice Özkaçak cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak, annesinin ani tansiyon yükselmesi sonucu düştüğünü ve başını vurarak hayatını kaybettiğini bildiğini ancak annesinin cinayete kurban gittiğini sonradan öğrendiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Ayşegül Özkaçak'ın anlattıkları sonrası aileden iki kişi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalar sonuç verdi. Şüpheli Kenan Özkaçak, bugün yaşadığı evde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Jandarma tarafından gözaltına alınan Özkaçak, sağlık kontrolünün ardından direk mahkemeye sevk edildi.
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