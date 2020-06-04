04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı durduruldu! |Video

Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı durduruldu! |Video - 04.06.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2020 13:44
Güncelleme:04.06.2020 13:44
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayında Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi yürekleri ferahlattı. Çağla Tuğaltay henüz 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek katledilmiş ve cinayetin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kadar katili bulunamamıştı. Vahşice işlenen cinayet dosyasının zaman aşımı nedeniyle kapanmasına 1 gün kala biraz olsun yüzleri güldüren haber geldi. Savcılık, suç faili olduğu düşünülen kişilerin ifade alma ve kan örneklerini inceleme işlemleri devam ettiği için, TCK 67. maddesi gereğince zaman aşımını durdurdu.
Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı durduruldu!
Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı durduruldu!
Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Yıllar sonra sesini duydu
Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Yıllar sonra sesini duydu
Müge Anlı 4 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 4 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 3 Haziran Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 3 Haziran Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 2 Haziran Salı tek parça izle
Müge Anlı 2 Haziran Salı tek parça izle
Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 3 Nisan Cuma tek parça izle
Müge Anlı 3 Nisan Cuma tek parça izle
Müge Anlı 2 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 2 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 1 Nisan Cuma tek parça izle
Müge Anlı 1 Nisan Cuma tek parça izle
DNA testinin sonuçları şoke etti
DNA testinin sonuçları şoke etti
Müge Anlı 31 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 31 Mart Salı tek parça izle
Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf!
Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf!
Daha Fazla Video Göster