34 yaşındaki Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 yılının Eylül'de İstanbul'da ortadan kaybolmuş ve bir daha hiçbir izine rastlanılmamıştı. Zeynep'in sevgilisi tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen kardeşleri Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Ekipler tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'den kahreden haber geldi. Zeynep'in cansız bedeninin ormanlık alanda ölü bulunduğu ortaya çıktı.