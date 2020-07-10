Tokat Niksar’da ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki Fatma Eraydın, 42 yaşındaki Gültekin Baştürk tarafından zorla kaçırılmıştı. 3 Temmuz akşamı 75 yaşındaki babası Sadullah Eraydın'ı darbedilip evinden sürüklenerek kaçırılan Fatma Eraydın’ın annesi Habibe Eraydın, kızını kaçıranların bulunması için Müge Anlı’dan yardım istedi. Günler sonra Fatma Eraydın’dan sevindiren haber geldi. Müge Anlı’nın dünkü yayından sonra Gültekin Baştürk, Fatma Eraydın ile birlikte Ordu'da jandarmaya gidip teslim oldu. Fatma Eraydın, ailesine kavuştuktan sonra Müge Anlı'ya konuştu. 'Ben gitmek istemedim, zorla götürüldüm. Aileme zarar vermekle tehdit edildim, korktum.' diyen Fatma, Müge Anlı'ya teşekkür etti.