30 Aralık 2021, Perşembe
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Müge Anlı’da aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu! 2.5 yıl sonra ilk kez konuştu
Müge Anlı'nın ve ailesinin ısrarıyla canlı yayına katılan Mustafa Bey, ağlamaya başladı ve Seyhan Hanım eşine saygısının sonsuz olduğunu söyledi. Irmak Hanım da babasını görmek istediğini dile getirdi. Mustafa Bey istemiyorum deyince Seyhan Hanım en azından bir oturmasını, sonra akşam geri gitmesini, en azından kızını kucaklamasını istedi. Irmak Hanım ağlayarak babasını 1 buçuk senedir göremediğini dile getirdi. Müge Anlı, Mustafa Bey'in şu an Muğla'da Hüsniye Hanım'ın yanında olduğunu belirtti.