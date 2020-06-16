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Müge Anlı'da aranan Ayşe Altuntaş'ın kaybı ile ilgili sıcak gelişme! |Video - 16.06.2020

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Giriş: 16.06.2020 12:39
Müge Anlı'da 334 gündür aranan Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 18 Temmuz 2019 günü evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın en son hem kuzeni hem sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. İkilinin birlikte sık sık gittiği Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık alana yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonuç verdi. Ayşe Altuntaş ve Mehmet Taşdelen'i defalarca ormanlık alanda gördüğünü ileri süren görgü tanığının anlattıkları sonrası, Mehmet Altuntaş ile birlikte iki kişi gözaltına alındı.
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