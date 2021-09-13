Müge Anlı’da aranan Ahmet Çetin’in acı ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Ahmet Çetin’den acı haber geldi. 5 gündür aranan 24 yaşındaki Çetin’in, önce eşyalarının olduğu poşet bulundu, ardından cansız bedenine ulaşıldı. Denizin içinde cansız bedeni bulunan genç gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Çetin’in ölümünde birçok soru işareti bulunurken son görüntüleri ortaya çıktı.