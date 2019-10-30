Müge Anlı canlı yayınında bir kayıp olayı daha aydınlatıldı. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan Gencer Zengin, 49 gün sonra ölü olarak bulundu. Köyde bir başka kadınla görüştüğü için eşi ve kızıyla tartışma yaşadığı ortaya çıkan Zengin'in cesedi ağaca asılmış halde bulundu. İşte 30 Ekim Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Bir çocuk babası Gencer Zengin, 49 gün sonra evinin yakınında ağaca asılı olarak bulundu.

CESEDİ AGACA ASILI HALDE BULUNDU

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan Gencer Zengin, 49 gün sonra ölü olarak bulundu. 43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül Perşembe günü motosikletiyle evine dönerken kayıplara karıştı. Traktörüne yedek parça almak için ilçe merkezine giden Zengin, köyüne 7 km kala güvenlik kameralarına takılmış ama bir sonraki kamerada izine rastlanmamıştı. Gencer Zengin'in köyde bir başka kadınla görüştüğü için eşi ve kızıyla tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. 48 gün sonra köye yakın bir ormanlık alana mantar toplamak için giden vatandaşlar tarafından Zengin'in motosikleti bulundu. Jandarma, bu istihbarattan sonra dün (29 Ekim Salı) havadan ve karadan detaylı bir arama çalışması başlattı. Motosikletin bulunduğu alanda çalışma yapan ekipler ormanda ağır bir koku almaya başlayarak, kokunun geldiği yeri takip etti ve kısa bir süre sonra ağaçta asılı olarak bulunan Gencer Zengin'in cesedine ulaştı.

12 Eylül'de kayıplara karışan Gencer Zengin, 49 gün sonra motosikletinin bulunduğu alana yakın bir mesafede ağaca asılı olarak bulundu. Cesedi ise incelemek üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.