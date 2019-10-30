30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.10.2019

Müge Anlı'da 49 gündür aranan Gencer Zengin'in cesedi ağaca asılı halde bulundu |Video - 30.10.2019

Müge Anlı canlı yayınında bir kayıp olayı daha aydınlatıldı. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan Gencer Zengin, 49 gün sonra ölü olarak bulundu. Köyde bir başka kadınla görüştüğü için eşi ve kızıyla tartışma yaşadığı ortaya çıkan Zengin'in cesedi ağaca asılmış halde bulundu. İşte 30 Ekim Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Bir çocuk babası Gencer Zengin, 49 gün sonra evinin yakınında ağaca asılı olarak bulundu.

CESEDİ AGACA ASILI HALDE BULUNDU

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan Gencer Zengin, 49 gün sonra ölü olarak bulundu. 43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül Perşembe günü motosikletiyle evine dönerken kayıplara karıştı. Traktörüne yedek parça almak için ilçe merkezine giden Zengin, köyüne 7 km kala güvenlik kameralarına takılmış ama bir sonraki kamerada izine rastlanmamıştı. Gencer Zengin'in köyde bir başka kadınla görüştüğü için eşi ve kızıyla tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. 48 gün sonra köye yakın bir ormanlık alana mantar toplamak için giden vatandaşlar tarafından Zengin'in motosikleti bulundu. Jandarma, bu istihbarattan sonra dün (29 Ekim Salı) havadan ve karadan detaylı bir arama çalışması başlattı. Motosikletin bulunduğu alanda çalışma yapan ekipler ormanda ağır bir koku almaya başlayarak, kokunun geldiği yeri takip etti ve kısa bir süre sonra ağaçta asılı olarak bulunan Gencer Zengin'in cesedine ulaştı.

12 Eylül'de kayıplara karışan Gencer Zengin, 49 gün sonra motosikletinin bulunduğu alana yakın bir mesafede ağaca asılı olarak bulundu. Cesedi ise incelemek üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müge Anlı canlı yayın 30 Ekim tamamını izle
Müge Anlı canlı yayın 30 Ekim tamamını izle
49 gündür aranan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu
49 gündür aranan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını kesintisiz izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını kesintisiz izle
Müge Anlı cinayetinde kan donduran görüntü!
Müge Anlı cinayetinde kan donduran görüntü!
Müge Anlı 28 Ekim canlı yayın full izle
Müge Anlı 28 Ekim canlı yayın full izle
Katil zanlısı canlı yayında konuştu: Poşetin içinde...
Katil zanlısı canlı yayında konuştu: Poşetin içinde...
Müge Anlı 25 Ekim Cuma tek parça full İZLE
Müge Anlı 25 Ekim Cuma tek parça full İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim tamamını full İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim tamamını full İZLE
'Eşip kayıp' demişti! Vahşi cinayeti itiraf etti
'Eşip kayıp' demişti! Vahşi cinayeti itiraf etti
Yıllar sonra ailesini arıyordu! Canlı yayında sürpriz telefon
Yıllar sonra ailesini arıyordu! Canlı yayında sürpriz telefon
Gencer Zengin'e ne oldu?
Gencer Zengin'e ne oldu?
Müge Anlı 23 Ekim Çarşamba tek parça full izle
Müge Anlı 23 Ekim Çarşamba tek parça full izle
Daha Fazla Video Göster