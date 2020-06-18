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Müge Anlı'da 20 yıllık hasret son buldu! Evlatlık verilen Özlem bulundu! |Video - 18.06.2020

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Giriş: 18.06.2020 13:48
Güncelleme:18.06.2020 13:49
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü canlı yayınında yaşanan kavuşma duygusal anlar yaşattı. 20 yıl önce yeni doğan bebeğini Mustafa Yıldız aracılığıyla evlatlık verdiğini açıklayan baba Apil Yılmaz, Özlem adında olan kızını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında kızına çağrı yapan Yılmaz’ın kızı bir saat sonra bulundu. Baba kızın canlı yayındaki telefon konuşması herkese duygusal anlar yaşattı.
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