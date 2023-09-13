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Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Polis ekipleri Birsen Polat'ın bulunduğu adreste

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Giriş: 13.09.2023 14:31
Güncelleme:13.09.2023 14:31
45 yaşındaki Birsen Polat, 59 gün önce Ankara’da ortadan kaybolmuştu. İstanbul’daki evine dönmek için kardeşlerinin yanından ayrılan Polat’tan bir daha haber alınamamıştı. Kızı Derya’nın Müge Anlı yayınında yaptığı çağrı üzerine iyi olduğu haberini yollayan Birsen Polat’ın zorla tutulduğu iddiası gündeme gelmişti. Canlı yayına bağlanan bir tanığın sözleri ise emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Derya, Müge Anlı'ya 'bu işin peşini bırakmayın' derken Müge Anlı annesi ile konuşmasını istedi. Eyüpsultan İlçe Emniyet ekiplerine teşekkür edilirken gelen bir bilgiye göre, İlçe Müdürü, Savcılıktan izin alınıp evdeki telefonlara da el konulacağını şantaj, tehdit unsuru içeren görüntülerin olup olmadığı araştırılacak bilgisini verdi.

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