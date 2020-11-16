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Müge Anlı ve Dostları'ndan Kızılay’a rekor bağış! Filo kuruldu - 16.11.2020

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Giriş: 16.11.2020 14:15
Güncelleme:16.11.2020 14:19
Atv’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici ekran başına kilitleyen Müge Anlı, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek başlattığı ‘Müge Anlı ve Dostları Aşevi’ kampanyasıyla rekor bağışa imza attı. Anlı, aşevi projesi kapsamında izleyicileriyle birlikte bir filo kurdu.
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