Atv’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici ekran başına kilitleyen Müge Anlı, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek başlattığı ‘Müge Anlı ve Dostları Aşevi’ kampanyasıyla rekor bağışa imza attı. Anlı, aşevi projesi kapsamında izleyicileriyle birlikte bir filo kurdu.