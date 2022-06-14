Müge Anlı tarafından bulunan 36 yaşındaki Arife Sazak canlı yayında...

Yüzde 64 engelli olan Arife Sazak 13 gün önce ortadan kayboldu. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayına bağlanarak Murat’a kaçtığını söyleyen Arife Sazak, yayından sonra baskı altında olduğunu söyledi. Müge Anlı ekibinin de yardımıyla bugün canlı yayına annesinin yanına getirilen genç kadının yaşadıkları şaşkına çevirdi.