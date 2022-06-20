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Müge Anlı evleniyor! İşte müstakbel eşi

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Giriş: 20.06.2022 10:44
Yıllardır atv ekranlarında yayınlanan programıyla ekranda fırtınalar estiren Müge Anlı, bugünkü yayında bombayı patlattı.javascript:; Usta gazeteci bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda alkış tufanı koptu.
Müge Anlı evleniyor! İşte müstakbel eşi
Müge Anlı evleniyor! İşte müstakbel eşi
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CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Haziran Pazartesi
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