20 Haziran 2022, Pazartesi
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Müge Anlı evleniyor! İşte müstakbel eşi
Yıllardır atv ekranlarında yayınlanan programıyla ekranda fırtınalar estiren Müge Anlı, bugünkü yayında bombayı patlattı.javascript:; Usta gazeteci bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda alkış tufanı koptu.