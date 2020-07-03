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Müge Anlı çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu |Video - 03.07.2020

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Giriş: 03.07.2020 16:58
Güncelleme:03.07.2020 17:07
Uzun yıllardır ekranlarda faili meçhul cinayetlerin çözülmesine ve kayıpların bulunmasına yardım eden Müge Anlı, bugünkü canlı yayında yaşananlar sonrası çılgına döndü. Sinop’ta yaşanan akılalmaz yangın sonrası ortadan kaybolan Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve Ramazan Özkaya’ya ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Nurten Özkaya’nın eşi Erdal Özkaya’nın attığı mesajlara ulaştı. Erdal Özkaya’nın yeğeninden olayı araştıran Teğmen ve Müge Anlı’nın ekibinden FETÖ’cüler diye şikayetçi olmasını istediği ortaya çıktı. Okudukları sonrası şoke olan Müge Anlı, canlı yayında çılgına döndü.
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