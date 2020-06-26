Müge Anlı’da araştırılan Sinop’taki akılalmaz yangınla ilgili iddialar stüdyoyu karıştırdı. 22 Nisan 2019 yılında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde Özkaya ailesine ait ahşap evde çıkan yangında ev kül olurken, olay sırasında evde bulunan 3 kişi ortadan kayboldu. Yangın sonrası yapılan incelemede 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın öldüklerine dair hiçbir belirtiye rastlanmazken ortaya atılan iddialar taraflı karşı karşıya getirdi. Cevapsız kalan sorular nedeniyle gözler Nurten Özkaya’nın eşi Erdal Özkaya’ya çevrilirken Satılmış Bey ve Şenay Hanım'ın sözleri taraflar arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.