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07.11.2019

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkmıştı! Gülümser Bulut cinayetinde flaş gelişme o isim tutuklandı |Video - 07.11.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 7 Kasım Perşembe günkü yayınında evinin içindeki çekyatta ölü bulunan Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonrasında ise serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde bir numaralı şüphelisi olarak görülen Yunus Kahraman kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesiyle ilgili gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında anlattı.

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