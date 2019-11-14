Müge Anlı canlı yayında Kemal Büyükdeniz cinayetiyle ilgili flaş iddia! Miras yüzünden mi öldürüldü? |Video - 14.11.2019

Kayıpların bulunduğu, yıllardın çözülemeyen sır olmuş cinayet açığa çıktığı ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Kasım Perşembe günü Kemal Büyükdeniz'in ölümüyle ilgili flaş gelişme yaşandı. 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, 15 Ağustos Perşembe günü Mersin Anamur'da silahla vurularak öldürülmüştü. Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar ise herkesi şoke etti. Hatem Büyükdeniz, ağabeyinin ölümünden Kemal Büyükdeniz'in eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf'u sorumlu tuttu. Kemal Büyükdeniz ile aralarında arazi sorunu yaşandığı iddia edilen komşu Hüseyin Kasnakçı da, stüdyoya konuk oldu. Kemal Bey'in Hüseyin Bey'in küs olduğu yeğenine araziyi satmak istemesinin aralarında gerginliğe sebep olduğu öne sürüldü. 14 Kasım Perşembe günü Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...