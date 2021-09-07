Melike'nin 27 yıllık anne hasreti Müge Anlı'da son buldu

2 çocuğuyla birlikte Osmaniye’de yaşayan Melike Uyumlu, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert’e başvurdu. 20 Ağustos 1994 yılında dünyaya gelen genç kız, annesinin akıl hastası olan babası tarafından şiddet görmesi nedeniyle anneannesinin yanına döndüğünü ve kendisinin amcasına evlatlık verildiğini öğrendi. Dünkü yayında canlı yayına bağlanan 2 konuk Melike’nin annesi Kader’i tanıdıklarını ve iki kız kardeşi daha olduğunu söyledi. Müge Anlı’nın bugünkü yayınında ise ilk kez annesiyle konuştu. Anne kızın konuşma anı stüdyoda duygusal anlar yaşattı.