06 Ocak 2022, Perşembe
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Hemşire Batuhan Yiğit’in ölümünde kahreden detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit'ten acı haber geldi. 30 Aralık'ta arkadaşlarıyla buluşmak için evinden ayrılan oğullarından bir daha haber alamayan aile, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Günlerdir aranan Batuhan Genç, ormanda boğazı kesilmiş halde bulundu. 23 yaşındaki hemşirenin ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı.