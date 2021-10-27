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Fatma Karadağ hakkında canlı yayında ihbar geldi: “Gömüldüğü yeri biliyorum dedi”

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Giriş: 27.10.2021 15:16
Güncelleme:27.10.2021 15:16
Müge Anlı'da aranan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ'ın yanında darp edilip ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Fatma Karadağ, sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı döverek öldürdüğünü, kokmasın diye cenazeyi her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını söyledi. "Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" diyen abla Karadağ hakkında yeni ihbar geldi. Yayına bağlanan Ramazan Özgüvenç, Fatma Karadağ'ın cesedin nereye gömüldüğünü bildiğini kendisine itiraf ettiğini açıkladı.
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