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Eskişehir’deki katliamla ilgili kan donduran iddia - 17.02.2021

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Giriş: 17.02.2021 13:53
Eskişehir’de yakınlarının ulaşamadığı İlkay Tokkal, Emek Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Doruk, evinde ölü bulunmuştu. Kanlar içinde bulunan aileyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Polis ekipleri eşliğinde evin kapısını açan çilingir Ahmet Boz, canlı yayına telefonla bağlanarak evdeki korkunç manzarayı anlattı. İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can ile sorunları olduğunu dile getiren Boz, korkunç cinayeti işlemiş olabileceğini belirtti.
Eskişehir’deki katliamla ilgili kan donduran iddia
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