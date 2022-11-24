24 Kasım 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Erdal Sakız'dan acı haber gelmiş, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Aracının içerisinde silahla vurulmuş halde bulunan Erdal Sakız'ın cinayetindeki sır perdesi aralanmaya başlandı. Müge Anlı yayınında ortaya çıkan gerçekler ekipleri harekete geçirdi. Şüphelerin odağındaki isim stüdyoda gözaltına alındı.