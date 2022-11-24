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Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı

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Giriş: 24.11.2022 11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Erdal Sakız'dan acı haber gelmiş, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Aracının içerisinde silahla vurulmuş halde bulunan Erdal Sakız'ın cinayetindeki sır perdesi aralanmaya başlandı. Müge Anlı yayınında ortaya çıkan gerçekler ekipleri harekete geçirdi. Şüphelerin odağındaki isim stüdyoda gözaltına alındı.
Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı
Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı
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