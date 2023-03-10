10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Elnare Kızmaz 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı! Müge Anlı kahreden gerçeği açıkladı

Elnare Kızmaz 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı! Müge Anlı kahreden gerçeği açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2023 14:30
Müge Anlı 22 Kasım'da ortadan kaybolan Elnare Kızmaz'la ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Balıkesir'de ortadan kaybolan Elnare Kızmaz'ın başına gelenler tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Yaşadığı köyde 35 kişinin taciz ve tecavüzüne uğrayan Kızmaz'a dair bir iz arayan ekipler çeşitli yerlere dağıtılmış kafatası ve kemiklere ulaşmıştı. Neredeyse tüm köyün tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Müge Anlı kahreden gerçeği açıkladı
Müge Anlı kahreden gerçeği açıkladı
Müge Anlı 10 Mart Cuma tek parça izle
Müge Anlı 10 Mart Cuma tek parça izle
Müge Anlı 9 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 9 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı’ya yüzleri güldüren hediye
Müge Anlı’ya yüzleri güldüren hediye
Müge Anlı 8 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 8 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 7 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 7 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 6 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 6 Mart Pazartesi tek parça izle
Recep Arı’nın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Recep Arı'nın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Müge Anlı 2 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 2 Mart Perşembe tek parça izle
Recep Arı’nın şüpheli kaybı
Recep Arı'nın şüpheli kaybı
Müge Anlı 1 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 1 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı’da araştırılan Müzeyyen ve Vefa Yöndem’in kaybında 13 yıl sonra tutuklama!
Müge Anlı'da araştırılan Müzeyyen ve Vefa Yöndem'in kaybında 13 yıl sonra tutuklama!
Daha Fazla Video Göster