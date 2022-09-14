14 Eylül 2022, Çarşamba
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DJ Gezgin cinayetinde iddialar stüdyoyu karıştırdı! Fatma Karadağ kendisini yerden yere attı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz arasında tansiyon yükselirken, Müge Anlı canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. Cinayetin aydınlatılmasında kilit öneme sahip olan ilaçlarla ilgili sorular yöneltirken Fatma Karadağ suçlamalara cevap vermemek için stüdyoyu birbirine kattı. İşte yaşananlar…