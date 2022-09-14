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DJ Gezgin cinayeti Müge Anlı'yı çileden çıkardı: Resmi makamlara açıklayacaksınız!

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Giriş: 14.09.2022 13:08
Güncelleme:14.09.2022 13:21
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz arasında tansiyon yükselirken, Müge Anlı canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.
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