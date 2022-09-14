14 Eylül 2022, Çarşamba
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DJ Gezgin cinayeti Müge Anlı'yı çileden çıkardı: Resmi makamlara açıklayacaksınız!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz arasında tansiyon yükselirken, Müge Anlı canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.