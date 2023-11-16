Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Eşi ile yüzleştiği anlar yayına damga vurdu

Eskişehir'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Derya Yıldırım, ziynet eşyalarını da alarak 9 Kasım'da ortadan kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Deniz Hanım, kızını takıntı haline getiren İlhan adındaki şahsın kaçırmış olabileceğini iddia etti. Kaybının 6. Gününde Ankara'da olduğu öğrenilen Derya canlı yayına geldi. Kızına kavuşan Deniz Hanım sevinçten havalara uçtu. Derya'nın eşi Engin ile yüzleştiği anlar ise yayına damga vurdu.