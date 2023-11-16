16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Eşi ile yüzleştiği anlar yayına damga vurdu

Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Eşi ile yüzleştiği anlar yayına damga vurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2023 14:27
Eskişehir'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Derya Yıldırım, ziynet eşyalarını da alarak 9 Kasım'da ortadan kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Deniz Hanım, kızını takıntı haline getiren İlhan adındaki şahsın kaçırmış olabileceğini iddia etti. Kaybının 6. Gününde Ankara'da olduğu öğrenilen Derya canlı yayına geldi. Kızına kavuşan Deniz Hanım sevinçten havalara uçtu. Derya'nın eşi Engin ile yüzleştiği anlar ise yayına damga vurdu.
Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Eşi ile yüzleştiği anlar yayına damga vurdu
Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Eşi ile yüzleştiği anlar yayına damga vurdu
Müge Anlı 16 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 16 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 15 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 15 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 14 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 14 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 13 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 13 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 10 Kasım Cuma tek parça izle
Müge Anlı 10 Kasım Cuma tek parça izle
Yusuf Kavuk’un kaybında çarpıcı iddia
Yusuf Kavuk'un kaybında çarpıcı iddia
Müge Anlı 8 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 8 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 7 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 7 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 6 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 6 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 3 Kasım Cuma tek parça izle
Müge Anlı 3 Kasım Cuma tek parça izle
Müge Anlı Gülcan Birgül’ü buldu! Ortaya çıkanlar şoke etti: ’’Sevgilisi evliyken birini kaçırdı’’
Müge Anlı Gülcan Birgül’ü buldu! Ortaya çıkanlar şoke etti: ''Sevgilisi evliyken birini kaçırdı''
Daha Fazla Video Göster