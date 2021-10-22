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“Cesedini çiçek gibi suladık” demişti! Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti

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Giriş: 22.10.2021 17:16
Güncelleme:22.10.2021 17:16
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Karadağ, eski sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. DJ Gezgin olarak da tanınan Karahan'ın cansız bedeniyle günlerce aynı evde kaldıklarını, sevgilisi Cemal'in kokmasın diye her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını söyleyen abla Karadağ, . "Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayın sırasında hakkında birçok ihbar yapılan ardından Önce hastaneye daha sonra ise kaldığı yere götürülen Karadağ, otomobilden atlamak istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Fatma Hanım hastane dönüşü ekibe baygın gibi konuşup epilepsi ilacı içince böyle kendisini kaybettiğini, normalde iyi olduğunu söyledi. Sağlık ekibi de Fatma Hanım'ın hiçbir şeyi olmadığını teyit etti. Fatma Hanım bu sefer de sara nöbeti geçirince bu hale geldiğini, ama bunun sara olmadığını, epilepsi ilacının kendisini bu hale getirdiğini, ablasını görünce duygulandığı için hap içtiğini söyledi. Fatma Hanım yolda otele giderken ağlayarak Cemal Bey'in kardeşini döve döve öldürdüğünü, cesedini saklayacağım bulamayacaksın dediğini, Cemal Bey'in evini dostu ile bastığını öne sürdü.

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“Cesedini çiçek gibi suladık” demişti! Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti
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