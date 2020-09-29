Aleyna Çakır davasında çok önemli gelişme! Savcı…

Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye’nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli şekilde ölmesiyle başlayan olaylar Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un da ölümüyle başka bir boyuta taşındı. İntihar ettiği öne sürülen Gülay Uygun'un ölümü de şüpheli bulunurken Aleyna’nın ailesinin avukatları iki dosyanın bir arada incelenmesi gerektiği talebinde bulunmuştu. Aleyna Çakır ve Gülay Uygun’un ölümlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ısrarla vurgulayan avukatlar yaşanan önemli gelişmeyi Müge Anlı’ya anlattı.