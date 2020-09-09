Aleyna Çakır’ın ölümü Müge Anlı tarafından incelemeye alındı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Aleyna Çakır’ın arkadaşlarının ve görgü tanıkların anlattıkları Ümitcan Uygun üzerindeki şüpheleri arttırdı. Canlı yayına bağlanan Ümitcan’ın sözleri Aleyna’nın anne babasını çileden çıkardı. Canlı yayına bağlanan bir başka görgü tanığı ise, Ümitcan’ın kendisini, ‘Aleyna’yı öldürdüm, sizi de öldürürüm kimsenin haberi olmaz’ diye tehdit ettiğini söyledi. İşte Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri…