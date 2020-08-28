Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni itiraflar geldi. Türkiye’yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın ölümüne ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar dehşete düşürdü. Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet’in canlı yayında gözaltına alınmasının ardından Hami’nin kardeşi Yasin de gözaltına alınmış ve sorgu sırasında cinayeti itiraf etmişti. Yasin’in itiraflarının ardından anne Gülüzar Amanet'ten de itiraf geldi. Adliyedeki sorguları biten zanlılar adliyeye sevk edildi.