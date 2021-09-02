3 aydır ailesinin ulaşamadığı Esra Müge Anlı'da bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşkına çeviren bir olay ele alındı. 38 yaşındaki Esra isimli kadın, 3 ay önce ortadan kayboldu. Kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile, Esra’nın 65 yaşındaki evli ve 5 çocuklu Cengiz Günsar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Adamın daha önce de Esra’yı oğluna istediği ileri sürüldü. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Esra, canlı yayına telefonla bağlandı. Annesiyle konuşmak istemeyen Esra, "Cengiz Beyin eşi oldum. İmam nikahı yaptık. Zaten o da eşinden ayrılacak. Boşanma davası açtı. Zaten anlaşamıyorlar ayrılmayı düşünüyorlar" dedi.