25 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu! Sakin Künar, Merve Güzel'in aradığı babası

Müge Anlı bir evladı daha babasına kavuşturdu. 24 yıl önce kızının varlığından haberi olmayan babası Sakin Künar'ı aramak için gelen Merve Güzel, babasının Sakin Bey olduğuna inandığı sonucun ne olursa olsun hazırlıklı olduğunu söylerken Sakin Bey ise, heyecanla beklediğini Merve'nin ablasına çok benzediğini söylemişti... Müjdeyi Müge Anlı verdi. DNA testi sonucu baba kız oldukları anlaşılırken stüdyoya duygusal anlar hakim oldu.