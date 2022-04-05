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12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya'nın annesi bulundu

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Giriş: 05.04.2022 12:08
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Elif Akkaya'nın hikayesi tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. 12 günlükken evlatlık verilen Akkaya, çeyrek asır sonra annesiyle iletişime geçen genç kadın, gözyaşlarına engel olamadı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (4 Nisan Pazartesi) hiç görmediği annesini arayan Elif Akkaya konuk oldu.

Elif Akkaya 1 Ağustos 1994 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinde dünyaya gelmişti. Annesi o sırada üniversite öğrencisiydi ve evlilik dışı bir birliktelikten dünyaya gelmişti. Elif doğduktan 12 gün sonra hastanenin hasta bakıcısı aracılığıyla hastanenin karşısındaki büfenin sahibi olan Fehim ve Ayşe Akyüz çiftine evlatlık verilmişti. Biyolojik annesi Sivaslı babası ise Trabzonlu olduğunu ve kuvöz kartındaki ismi Ekin Karapınar olduğunu biliyordu.

Elif Akkaya hiç görmediği anne ve babası için "Bugünden sonra onlar için de benim için de her şey çok zor. Ama pişmanlık duymak istemiyorum. Beni dünyaya getiren annemin mutlaka içinde bir sızı vardır diyerek hiç görmediği anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Bugün ise canlı yayında müjdeli haber geldi. Elif'in hiç görmediği annesi canlı yayına bağlandı. Yurt dışında olduğunu, ailesinin bir çocuğu olduğundan hala haberi olmadığını ve Türkiye'ye dönüp Elif'i kucaklamak istediğini söyledi.

12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya’nın annesi bulundu
12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya'nın annesi bulundu
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