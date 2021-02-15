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Müge Anlı’daki İkranur Tirsi cinayetinde itiraf geldi! - 15.02.2021

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Giriş: 15.02.2021 12:40
Güncelleme:15.02.2021 12:58
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evine 6-7 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan İkranur'un ölümüyle ilgili ailesi ve köy halkından kan donduran iddialar gelmişti. İkranur cinayetinden 8 ay sonra korkunç gerçek ortaya çıktı. Tüm aile gözaltına alınırken en yakınından cinayet itirafı geldi. 14 yaşındaki amca Sinan Tirsi, ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.
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