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Müge Anlı'da ortalığı karıştıran telefon: Güzel bir bayan var elimde!

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Giriş: 26.12.2022 13:40
Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hüda, Ferdi ve Yağmur konusunun işlendiği Müge Anlı canlı yayınında herkesi şoke eden itiraflar peş peşe geldi. Müge Anlı'da bugün isimsiz gelen bir telefonda 'Güzel bir bayanım var elimde, ister misiniz?' sözlerinin söylenmesi üzerine Yağmur sinir krizi geçirdi. O sırada ise Hüda'nın gülümsemesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
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