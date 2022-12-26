26 Aralık 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı'da ortalığı karıştıran telefon: Güzel bir bayan var elimde!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hüda, Ferdi ve Yağmur konusunun işlendiği Müge Anlı canlı yayınında herkesi şoke eden itiraflar peş peşe geldi. Müge Anlı'da bugün isimsiz gelen bir telefonda 'Güzel bir bayanım var elimde, ister misiniz?' sözlerinin söylenmesi üzerine Yağmur sinir krizi geçirdi. O sırada ise Hüda'nın gülümsemesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...