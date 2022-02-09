Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Siirt’te çifte cinayet şüphesi, Müge Anlı’da açığa çıkan gerçekler, 13 yıl sonra heyecanlandıran gelişme! Müzeyyen Yöndem ve dört yaşındaki oğlu Vefa kıskançlık kurbanı mı? Sihir bozulur sandılar, milyonlarından oldular! Birbirlerine düşen aile üyeleri karşı karşıya geldi! Gönül Taşan hakkındaki iddialara nasıl karşılık verdi! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Siirt'te çifte cinayet şüphesi, Müge Anlı'da açığa çıkan gerçekler, 13 yıl sonra heyecanlandıran gelişme! Müzeyyen Yöndem ve dört yaşındaki oğlu Vefa kıskançlık kurbanı mı? Sihir bozulur sandılar, milyonlarından oldular! Birbirlerine düşen aile üyeleri karşı karşıya geldi! Gönül Taşan hakkındaki iddialara nasıl karşılık verdi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.