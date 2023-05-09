Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Gaziantep’te kadın cinayeti! Bir tarafta oğlu, diğer yanda eşi! Şüpheli noktalar, yanıt aranan sorular... 57 yaşındaki Ayşe Akdağ’ın katili kim? 13 yaşındaki hasta çocuğumuz, annenin dinmeyen gözyaşı! Gaziantep’ten kaybolan kızımızla ilgili sıcak gelişme! 12 yaşında küçük bir kız, kızının çocuk gelin olmasından endişelenen anne, şoke eden sözler! Beray Pedük’ün kaybı! Annesiyle yaşadığı evden çıktı, 2 kamera arası kayboldu! Gittiği güzergah, soru işaretleri! 52 yaşındaki Eşme Akıncı’nın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Gaziantep'te kadın cinayeti! Bir tarafta oğlu, diğer yanda eşi! Şüpheli noktalar, yanıt aranan sorular... 57 yaşındaki Ayşe Akdağ'ın katili kim? 13 yaşındaki hasta çocuğumuz, annenin dinmeyen gözyaşı! Gaziantep'ten kaybolan kızımızla ilgili sıcak gelişme! 12 yaşında küçük bir kız, kızının çocuk gelin olmasından endişelenen anne, şoke eden sözler! Beray Pedük'ün kaybı! Annesiyle yaşadığı evden çıktı, 2 kamera arası kayboldu! Gittiği güzergah, soru işaretleri! 52 yaşındaki Eşme Akıncı'nın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.