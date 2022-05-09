Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! Kin ve öfke, atış artıkları, salça anlaşmazlığı... Muhammed Burhan’ın katili kim? 29 yaşındaki 2 çocuk babası adam! Bir fotoğraf attı, sırra kadem bastı... Uğur Kahraman’ın kaybı! İstanbul’dan 2 ayrı kayıp! Biri 13 diğeri 15 yaşında! 2 annenin endişesi... 8. Sınıf öğrencisi kızlarımızla ilgili sıcak gelişmeler! 3 çocuk annesinin anne özlemi, 26 yıllık gerçek, çeyrek asırlık hasret! Biyolojik annesini arayan Pınar Halıcı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! Kin ve öfke, atış artıkları, salça anlaşmazlığı... Muhammed Burhan'ın katili kim? 29 yaşındaki 2 çocuk babası adam! Bir fotoğraf attı, sırra kadem bastı... Uğur Kahraman'ın kaybı! İstanbul'dan 2 ayrı kayıp! Biri 13 diğeri 15 yaşında! 2 annenin endişesi... 8. Sınıf öğrencisi kızlarımızla ilgili sıcak gelişmeler! 3 çocuk annesinin anne özlemi, 26 yıllık gerçek, çeyrek asırlık hasret! Biyolojik annesini arayan Pınar Halıcı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.