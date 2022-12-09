Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; anne emaneti ablasını arayan kardeş, karısının öldüğünü düşünen eş, son görüldüğü nokta, iddialar ve şüpheler... Elnare Kızmaz’ın kaybındaki soru işaretleri! 3 gün arayla 2 ölüm, yanıt aranan sorular... Nahit ve Güler Şansal çiftinin şüpheli ölümleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; anne emaneti ablasını arayan kardeş, karısının öldüğünü düşünen eş, son görüldüğü nokta, iddialar ve şüpheler... Elnare Kızmaz'ın kaybındaki soru işaretleri! 3 gün arayla 2 ölüm, yanıt aranan sorular... Nahit ve Güler Şansal çiftinin şüpheli ölümleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.